এই ডিসেম্বরে চুলের যত্নে যে বিষয়গুলো অবশ্যই মেনে চলবেন

ডিসেম্বরের সকাল। এক কাপ গরম চা নিয়ে বারান্দায় চেয়ারে পা তুলে বসে প্রকৃতি দেখার আরামের সঙ্গে আর কোনো কিছুরই তুলনা চলে না। কিন্তু শীতের সকালে যখন জীবনের অন্যতম সেরা সময় কাটাচ্ছেন, তখন আপনার চুল হয়তো ততটাই ভুগছে। শীতে চুল রুক্ষ, নির্জীব ও ভেঙে যাওয়ার সমস্যায় বেশি ভোগে। তাই ঠান্ডা আবহাওয়াতেও আপনার চুল যেন মজবুত, মসৃণ ও উজ্জ্বল থাকে, সে জন্য কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। আর চুলের যত্নে এই নিয়মগুলো মেনে চলুন ডিসেম্বরের শুরু থেকেই।
মাথার ত্বক আর্দ্র রাখতে চুলে নিয়মিত তেল দিন
শীতে নারকেল তেলের সঙ্গে অল্প পরিমাণে ক্যাস্টর অয়েল মিশিয়ে নিয়মিত মাথার ত্বকে ম্যাসাজ করতে পারেন। ডিম ও টক দই চুলের জন্য ভীষণ উপকারী দুটি উপাদান। শ্যাম্পু করার আধা ঘণ্টা আগে মাথার ত্বক ও চুলে ডিম এবং টক দইয়ের মিশ্রণ লাগিয়ে রেখে দিন আধা ঘণ্টা। এরপর শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার ব্যবহার করুন। এভাবে সপ্তাহে এক দিন হেয়ার প্যাক লাগান। শীতে চুল সুন্দর থাকবে। শারমিন কচি, রূপবিশেষজ্ঞ, স্বত্বাধিকারী, বিন্দিয়া এক্সক্লুসিভ কেয়ার
শীতকালে বাতাসে আর্দ্রতার অভাবে মাথার ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে ওঠে। ফলে অনেকে মাথার ত্বকে চুলকানির সমস্যায় ভোগেন। খুশকি, মাথার ত্বকে জ্বালা এবং চুলকানির কারণে চুল পড়ার সমস্যাও দেখা দিতে পারে। এ সময় নারকেল ও অলিভ অয়েলের মতো পুষ্টিকর তেল হালকা গরম করে মাথায় ম্যাসাজ করুন। এই তেল চুলের গভীরে প্রবেশ করে চুল আর্দ্র রাখে। অন্যদিকে ম্যাসাজ করলে মাথার ত্বকে রক্তসঞ্চালন বাড়ে। ফলে চুল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেখায় এবং দ্রুত বড় হয়। শীতে সপ্তাহে ২ থেকে ৩ দিন মাথার ত্বকে তেল ম্যাসাজ করুন। বিশেষ করে যেদিন চুল শ্যাম্পু করবেন, সেদিন চুল ধোয়ার আগে প্রি-ওয়াশ অয়েল ট্রিটমেন্ট করুন। এটি মাথার ত্বক ময়শ্চারাইজ করতে সাহায্য করবে এবং একই সঙ্গে চুলের বৃদ্ধিও হবে।
ঘন ঘন চুল ধোয়া এড়িয়ে চলুন
ঘন ঘন শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধোয়ার ফলে মাথার ত্বকের প্রাকৃতিক তেল ধুয়ে যায়। ফলে মাথার ত্বকে আরও শুষ্কতা ও জ্বালা করার সমস্যা দেখা দিতে পারে। সপ্তাহে দুবারের বেশি চুল শ্যাম্পু করবেন না। প্রাকৃতিক আর্দ্রতার ভারসাম্য বজায় রাখতে সব সময় সালফেটমুক্ত শ্যাম্পু ব্যবহার করুন।
চুল সঠিকভাবে কন্ডিশনিং করুন
শীতকালে কখনো কন্ডিশনার এড়িয়ে যাবেন না। চুলের আর্দ্রতা ও পুষ্টির জন্য নারকেল, জলপাই, জোজোবা তেল এবং শিয়া বাটারের মতো প্রাকৃতিক তেলযুক্ত ঘন ও ক্রিমি কন্ডিশনার ব্যবহার করুন। সঠিক উপায়ে কীভাবে কন্ডিশনার ব্যবহার করবেন, এ প্রশ্নই তো মনে ঘুরপাক খাচ্ছে? বলছি। চুল শ্যাম্পু করে ভালো করে ধুয়ে ফেলুন। চুলের মাঝ বরাবর থেকে চুলের আগা পর্যন্ত কন্ডিশনার লাগান। শুষ্কতা ও চুলের আগা ফাটা রোধ করতে চুলের আগার অংশে বেশি পরিমাণে কন্ডিশনার লাগিয়ে কয়েক মিনিটের জন্য রেখে দিন। তারপর সাধারণ পানি দিয়ে চুল ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন।
হিট স্টাইলিং সরঞ্জাম এড়িয়ে চলুন
বলা যতটা সহজ, মেনে চলা ততটাই কঠিন। শীতে বিভিন্ন রকম সামাজিক অনুষ্ঠান লেগেই থাকে। ফলে ডিসেম্বর চুলের জন্য অতটা ইতিবাচক মাসও নয়। কিন্তু এ সময় যেহেতু চুল এমনিতেই নির্জীব এবং ভেঙে যাওয়ার সমস্যায় ভোগে, তাই হিট স্টাইলিং সরঞ্জাম যত কম ব্যবহার করা যায়, ততই চুলের জন্য ভালো।
সপ্তাহে এক দিন ডিপ কন্ডিশনিং হেয়ার মাস্ক ব্যবহার করুন
সাপ্তাহিক হেয়ার মাস্ক ট্রিটমেন্ট আপনার সামগ্রিক চুলের স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য একটি চমৎকার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। শীতকালে, ঠান্ডা বাতাসে চুল দ্রুত নির্জীব হয়ে যায়। তাই এ সময় চুলের স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি কন্ডিশনিংয়ের প্রয়োজন পড়ে। ডিম ও মধুর মতো পুষ্টিকর ও ময়শ্চারাইজিং উপাদানযুক্ত হেয়ার মাস্ক চুল কন্ডিশন করে। এই উপাদানগুলো নির্জীব চুলকে ময়শ্চারাইজ করে, চুলের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, চুল উজ্জ্বল ও নরম করে। ডিমের কুসুমে পানিতে দ্রবণীয় পেপটাইড থাকে, যা চুলের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে। মধু অ্যামিনো অ্যাসিড ও ভিটামিন সমৃদ্ধ। এটি চুলের মসৃণতা ধরে রাখে।
ভেজা চুল নিয়ে বাইরে বের হবেন না
ঠান্ডা বাতাস চুলের জন্য ক্ষতিকর। তাই ভেজা চুল ছেড়ে বাইরে বের হলে ক্ষতি ছাড়া ভালো কিছু হবে না। বের হওয়ার আগে এমন সময় গোসল করুন, যেন চুল শুকিয়ে যেতে যথেষ্ট সময় পায়। শুকিয়ে এলে চুল বেঁধে তবেই বের হোন। ভালো হয়, সারা দিন পর বাড়ি ফিরে তারপর গোসল করলে। এতে করে বাইরের ধুলাবালু চুলে লেগে থাকলে সেগুলোও পানিতে ধুয়ে যাবে।
চুল ঢেকে রাখুন
ঠান্ডা ও শুষ্ক বাতাসের সংস্পর্শে এলে চুলে টান পড়ে। ফলে চুল ঝরে পড়ার সমস্যা তৈরি হয়। বাইরে বের হওয়ার সময় স্কার্ফ বা টুপি দিয়ে চুল ঢেকে রাখুন। তুলা ও পশমি কাপড়ের ঘর্ষণ রোধ করতে চুল প্রথমে সিল্ক বা সাটিন কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখে তারপর টুপি পরতে পারেন।
মাইক্রোফাইবার তোয়ালে ব্যবহার করুন
চুল শুকানোর জন্য সুতির তোয়ালে ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন। এর পরিবর্তে মাইক্রোফাইবার তোয়ালে ব্যবহার করুন। এতে আপনার চুলে কম ঘর্ষণ লাগবে। অন্যদিকে, তুলা বা অন্য কোনো উপাদানে তৈরি তোয়ালে আপনার চুল রুক্ষ করে তুলতে পারে এবং জট লাগা ও চুল পড়ে যাওয়ার কারণ হতে পারে।
চুল সুস্থ রাখতে স্বাস্থ্যকর খাবার খান
প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার চুলের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এই ডিসেম্বরে মাছ, বাদাম, গাজর, ডিম, কুমড়ার মতো প্রয়োজনীয় ভিটামিনসমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার পরিমাণ বাড়ান। আপনার শরীর ও চুল সুস্থ রাখতে শাকসবজি, দুধ দিয়ে তৈরি খাবার, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড এবং মাংসের সমন্বয়ে সুষম খাবার খাওয়ার চেষ্টা করুন। এর পাশাপাশি পর্যাপ্ত পানি পানেও মনোযোগ দিতে হবে।
