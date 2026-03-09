টেবিল রানারের যত্নআত্তি

হোম > জীবনধারা > যত্নআত্তি

খাবার টেবিলের সৌন্দর্য অনেকাংশে বাড়িয়ে তোলে রানার। জামদানি, কাতান, সুতি, সিল্ক, পাট, উলসহ বিভিন্ন উপাদানে তৈরি করা রানার বাজারে পাওয়া যায়। রানারে বিভিন্ন ফুলের নকশা, জ্যামিতিক নকশা, এমব্রয়ডারির কাজ ইত্যাদি থাকে। কাঁথা স্টাইলের রানারও কিনে নেন অনেকে। সুন্দর ও আকর্ষণীয় সব ধরনের রানার শুধু খাবার টেবিলে নয়, ছোট ক্যাবিনেট, বড় বাক্স, ট্রাংক কিংবা সেন্টার টেবিলেও বিছানো যায়। এতে ঘরে আসে নতুনত্ব। রানারের সৌন্দর্য ধরে রাখার জন্য এবং বেশি দিন ভালো রাখতে এর সঠিক যত্ন নিতে হবে। এ জন্য যা করবেন—

রোজ রানার ব্যবহার করলে দিনে একবার সেটি ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার করে নিন। এতে আলগা ধুলাবালু ও ময়লা দূর হয়ে যাবে।

রানারে তেল-ঝোল ও খাবার পড়লে সুতির ভেজা কাপড় দিয়ে ভালো করে মুছে নিতে হবে।

রানারের ওপর সরাসরি গরম পাত্র রাখা যাবে না। এতে রানারে ব্যবহৃত উপাদানের ক্ষতি হতে পারে।

ব্যবহার করার একপর্যায়ে রানার ময়লা হলে সাবান-পানিতে ধুয়ে ভালো করে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। তবে কাতান, জামদানি ও সিল্কের রানার খুব বেশি ধোয়া যাবে না। এর ফলে সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

কাপড়ের রানার ধুয়ে নেওয়ার পর ইস্তিরি করে নিতে হবে। সে ক্ষেত্রে কাপড়ের ধরন বুঝে তাপমাত্রা কমাতে ও বাড়াতে হবে। না হলে কাপড় কুঁচকে যেতে পারে, পুড়ে যেতে পারে কিংবা অন্যান্য ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

সূত্র: গুড হাউস কিপিং ও অন্যান্য

ছবি সৌজন্য: মানবিকা

