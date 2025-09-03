পূজার আগেই নিখুঁত ত্বক পেতে যত্ন নিন এখন থেকে

মাসের শেষেই পূজা। কেনাকাটার ধুম এখন থেকে পড়ে গেছে। বাড়তি কাজ আগেভাগে সেরে ফেলতেও প্রায় প্রতিদিন হয়তো রোদে বের হতে হচ্ছে। একে তো রোদের তাপ, তার ওপর শরতের বাতাসে ধুলোবালির প্রকোপ রয়েছে। ঝামেলা এড়াতে পূজার আগে পারলারে এক বা দুই দিন বেশি সময় নিয়ে গেলে সুন্দর ত্বক যাঁরা পেতে চান, তাঁরা এবার থামুন। সৌন্দর্য ব্যাপারটা চর্চারও বটে। হঠাৎ এক দিনের যত্নে মন প্রশান্ত হলেও আদতে খুব ভালো ফল পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তবে রোজ স্নানের সময় বাড়িতে ত্বকের যত্ন নেওয়া গেলে পূজার আগেই জেল্লাদার ত্বক পেতে পারেন।
বেসন ও হলুদের আটপৌরে প্যাক
একটি বাটিতে ২ চা-চামচ বেসন, আধা চা-চামচ হলুদগুঁড়া, ২ চামচ দুধ বা গোলাপজল মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করে নিন। এই পেস্ট মুখে ও গলায় পুরু করে লাগিয়ে ২০ মিনিট রেখে শুকিয়ে নিন। তারপর হালকা গরম পানি দিয়ে আলতো করে ঘষে ঘষে ধুয়ে ফেলুন। সাবানের পরিবর্তে এই প্যাক রোজ ব্যবহার করা যেতে পারে। বেসন ত্বকের অতিরিক্ত তেল সরিয়ে দেয়, মরা কোষ দূর করে এবং ত্বকের ময়লা কাটিয়ে উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনে। অন্যদিকে হলুদের মধ্যকার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ব্যথানাশক উপাদান ত্বকের দাগছোপ কমাতে এবং রং উন্নত করতে সহায়তা করে। আর এই দুই উপকরণের সঙ্গে মেশানো দুধ ত্বক রাখে আর্দ্র ও নরম।
রোদে পোড়া এবং কালো দাগ তুলতে আলু ও লেবুর রসের প্যাক
১টি মাঝারি আকারের আলুবাটার সঙ্গে ১ চামচ লেবুর রস মিশিয়ে মুখে, গলায়, ঘাড়ে, কনুই ও হাঁটুতে লাগিয়ে রাখুন ১৫ থেকে ২০ মিনিট। এরপর পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সপ্তাহে ২ দিন এই প্যাক ব্যবহার করলে ত্বকে রোদে পোড়া ও কালচে দাগ দূর হবে। আলুর রস ত্বকের কালচে দাগ দূর করে। অন্যদিকে লেবুর রসে ভিটামিন সি ও সাইট্রিক অ্যাসিড থাকে, যা ত্বকে ব্লিচ হিসেবে কাজ করে। ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে এর জুড়ি নেই।
মখমলের মতো কোমল ত্বক পেতে টক দই ও মধুর প্যাক
এক টেবিল চামচ টক দই এবং ১ চা-চামচ মধু ভালোভাবে মিশিয়ে মুখে, গলায় ও ঘাড়ে লাগিয়ে ১৫ থেকে ২০ মিনিট রাখুন। হালকা শুকিয়ে এলে ২ মিনিট ম্যাসাজ করে কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। শরতে রোজ বাইরে থেকে ফিরে এই প্যাক ত্বকে ব্যবহার করতে পারেন। টক দইয়ে থাকা ল্যাকটিক অ্যাসিড ত্বকের মৃত কোষ দূর করে ত্বক উজ্জ্বল রাখে। অন্যদিকে মধু প্রাকৃতিক ময়শ্চারাইজার হিসেবে কাজ করে। এ ছাড়া ত্বক নরম ও কোমল রাখতে এর জুড়ি নেই।
উৎসবের আগেই ব্রণ সারান
যাঁদের বিপত্তি লেগেই থাকে, তাঁরা এর মর্ম বোঝেন। কথা নেই, বার্তা নেই; অনুষ্ঠান বা বিশেষ দিনের আগে ত্বকে জেগে ওঠে ব্রণ। এটি আবার নাছোড়বান্দা, সহজে বিদেয় হওয়ার পাত্র নয়। তাই উৎসবের আগে গালে, কপালে বা পিঠে ব্রণ হলে টমেটোবাটার সঙ্গে ২ চা-চামচ চালের গুঁড়া মিশিয়ে প্রথমে ব্রণের ওপর লাগিয়ে ৫ মিনিট রেখে দিন। এরপর পুরো ত্বকে লাগিয়ে অপেক্ষা করুন ২০ মিনিট। তারপর পানি দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিন। কাঁচা হলুদবাটার সঙ্গে বেসন মিশিয়ে ত্বকে ব্যবহার করলেও ব্রণ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। দ্রুত ব্রণ সারাতে ত্বকে টি ট্রি অয়েল নিয়মিত ব্যবহার করতে পারেন।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া, ফেমিনা ও অন্যান্য