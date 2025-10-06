মিলান ফ্যাশন উইক: স্ট্রিট স্টাইলে নতুন ঋতুর বার্তা

নিউইয়র্ক ও লন্ডন ফ্যাশন উইক তারকাদের উপস্থিতি এবং নিরীক্ষামূলক পোশাকধারার জন্য বিখ্যাত হলেও নিখুঁত, পরিশীলিত ও আধুনিক স্ট্রিট স্টাইল অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে মিলান ফ্যাশন উইক সব সময় একধাপ এগিয়ে।
২০২৬ সালের বসন্ত-গ্রীষ্মকালীন ফ্যাশন শো ঘিরে যখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রানওয়ের পোশাক, সেখানে সমান গুরুত্ব পাচ্ছে মিলানের রাস্তায় দেখতে পাওয়া অসংখ্য মনোমুগ্ধকর বসন। শহরের বিভিন্ন প্রান্তের ফ্যাশনপ্রেমীদের পোশাকে ফুটে উঠেছে নতুন মৌসুমের রং, কাট ও ভাবধারা, যা আসন্ন শরৎ ও শীত মৌসুমে বেশ প্রভাব ফেলতে পারে। ইতালীয় ফ্যাশনে সব সময় আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের সংমিশ্রণের ভারসাম্য ছিল। সেই ধারাবাহিকতায় এবারের স্ট্রিট স্টাইলেও দেখা গেছে নকশা ও ব্যবহারের চমৎকার মিশেল। এবারের মিলান ফ্যাশন উইকে নজর কাড়ছে উজ্জ্বল রঙের প্রাধান্য, সাহসী সিলুয়েট, ক্ল্যাসিক প্যাটার্নের পুনরাবর্তন এবং সরল নকশার আধুনিক রূপ। দেখে নিতে পারেন একঝলকে—
অ্যানিমেল প্রিন্ট
অ্যানিমেল প্রিন্ট; যেমন চিতা, সাপ, বাঘ ইত্যাদির চামড়ার প্যাটার্ন এখনো ফ্যাশনেবল পোশাকের নকশায় তালিকায় শীর্ষে রয়েছে; বিশেষ করে মনোক্রোম (কালো-সাদা বা একটি গাঢ় রং ও তার শেড) টোনের এই প্রিন্ট যেকোনো আউটফিটকে সহজে স্টাইলিশ করে তোলে। এসব পোশাকে একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন থাকে।
চেক প্রিন্ট
এই শরৎ মৌসুমে মিলানের রাস্তায় চেক প্রিন্টের প্রভাব খুব স্পষ্ট। প্যান্ট থেকে উলের শার্ট পর্যন্ত প্রতিটি পোশাকে চেক প্রিন্টের ক্ল্যাসিক ও মার্জিত রূপ ফুটে উঠেছে।
প্রশস্ত কলারের পোশাক
গত বছর রানওয়েতে বড় কলারের পোশাকের দেখা মিললেও এবার মিলানে কলার আরও বড় করার পাশাপাশি স্টাইলে আনা হয়েছে পরিবর্তন। এটি মূলত আশির দশকের ‘পাওয়ার ড্রেসিং’ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তৈরি করা হয়েছে। ব্লেজার, শার্ট বা অন্যান্য পোশাকে প্রশস্ত কলার যুক্ত করায় নান্দনিক ও আধুনিকতার ছাপ ফুটে উঠেছে।
পিনস্ট্রাইপ
পিনস্ট্রাইপ নতুন কোনো ট্রেন্ড নয়। তবে এ বছর ফ্যাশন দুনিয়ায় আবার নতুনভাবে ফিরে এসেছে। এর স্ট্রাইপগুলো খুব চিকন হয়। ব্লেজার বাদেও পিনস্ট্রাইপ প্রিন্ট স্কার্ট, কোট ও অন্যান্য পোশাকেও দেখা যাচ্ছে।
চকলেট ব্রাউন সোয়েড
চকলেট রঙের নরম চামড়ার পোশাক ফ্যাশনপ্রেমী ও তারকাদের কাছে বেশ জনপ্রিয়। এবারের ফ্যাশন উইকে ট্রাউজার, ট্রেঞ্চ, বুট, লোফার ও হ্যান্ডব্যাগের আকারে এর দেখা মিলেছে।
টমেটো রেড
প্রতিবারের মতো এবারও ট্রেন্ডে আছে লাল রঙের পোশাক। এ বছর আরও উজ্জ্বল, কোরালি টোনযুক্ত টমেটোর মতো লাল রঙে ঝোঁকার প্রবণতা দেখা গেছে।
মিনিমালিস্ট লেদার
অতিরঞ্জিত নয়; বরং ম্যাট, সরল কাট আর নিখুঁত ফিনিশের লেদারের পোশাকের দেখা মিলেছে মিলানের রাস্তায়। এটি প্রমাণ করে, ফ্যাশনে ‘কমই বেশি’। অর্থাৎ সহজ নকশায়ও পাওয়া যায় মার্জিত ও আধুনিক লুক।
সূত্র: হু হোয়াট ওয়্যার ও অন্যান্য