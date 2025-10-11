হোম > চাকরি > বেসরকারি

একাধিক সুযোগ–সুবিধাসহ কর্মী নেবে আরএফএল, দ্রুত আবেদন করুন

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আরএফএল গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘হেড অব অপারেশন’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১০ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: হেড অব অপারেশন

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: উল্লেখ করা হয়নি।

কর্মস্থল: হবিগঞ্জ।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: মোবাইল বিল, ভ্রমণ ভাতা, পারফরম্যান্স বোনাস, লাভের ভাগ, প্রভিডেন্ট ফান্ড, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, দুপুরের খাবার সুবিধা, দুইটি উৎসব বোনাস, লিভ এনক্যাশমেন্ট, কারখানায় থাকার ব্যবস্থা, প্রাণ–আরএফএল আউটলেটে ছাড়সহ ক্রেডিট ক্রয় সুবিধা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৬ নভেম্বর ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

