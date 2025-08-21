হোম > চাকরি > বেসরকারি

মার্কেটিং বিভাগে কর্মী নেবে যমুনা গ্রুপ, নিয়োগ ঢাকায়

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যমুনা গ্রুপ। দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানটিতে ‘এক্সিকিউটিভ/ সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৯ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/ সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, (ডিজিটাল মার্কেটিং, হোলসেলস ক্লাব লিমিটেড)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (মার্কেটিং)।

অভিজ্ঞতা: ৩-৪ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বনিম্ন ২৪ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

সম্পর্কিত

অ্যাকাউন্টস বিভাগে কর্মী নেবে স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেড

মেঘনা গ্রুপে চাকরির সুযোগ, কাজ অফিসে

বেসরকারিতে শিক্ষক নিয়োগ: ষষ্ঠ বিজ্ঞপ্তিতে প্রাথমিক সুপারিশ পেলেন ৪১ হাজার

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে চাকরির সুযোগ, নিয়োগ ঢাকায়

৪৫ কর্মী নেবে সিঙ্গার বাংলাদেশ, ৪০ বছরেও করা যাবে আবেদন

ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকসে চাকরির সুযোগ, ২০ বছর হলেই আবেদন

ম্যানেজার পদে নিয়োগ দেবে আনোয়ার গ্রুপ, নিয়োগ ঢাকায়

মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে চাকরি, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

৮ম শ্রেণি থেকে এইচএসসি পাস হলেই আবেদন করুন পদ্মা অয়েলে

ডেপুটি ইনচার্জ নেবে প্রাণ গ্রুপ, আবেদন অনলাইনে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা