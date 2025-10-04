এইচএসসি পাসে সজীব গ্রুপে চাকরি, নিয়োগ ঢাকায়

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান সজীব গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির ‘আইটি সোশ্যাল মিডিয়া এক্সপার্ট’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: আইটি সোশ্যাল মিডিয়া এক্সপার্ট।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি অথবা স্নাতক/সমমান।
অভিজ্ঞতা: ২ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।
কর্মস্থল: ঢাকা (ফার্মগেট)।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহীরা প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে সজীব গ্রুপের এই নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।