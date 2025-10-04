হোম > চাকরি > বেসরকারি

এইচএসসি পাসে সজীব গ্রুপে চাকরি, নিয়োগ ঢাকায়

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান সজীব গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির ‘আইটি সোশ্যাল মিডিয়া এক্সপার্ট’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: আইটি সোশ্যাল মিডিয়া এক্সপার্ট।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি অথবা স্নাতক/সমমান।

অভিজ্ঞতা: ২ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: ঢাকা (ফার্মগেট)।

আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহীরা প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে সজীব গ্রুপের এই নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

৫ কর্মী নেবে ওয়ালটন, ৪০ বছরেও করা যাবে আবেদন

স্নাতক পাসেই অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার নেবে ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস

আরএফএল গ্রুপে চাকরির সুযোগ, নিয়োগ তিন জেলায়

ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ার নেবে মদিনা গ্রুপ

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে ক্যাটারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে চাকরির সুযোগ

কর্মী নেবে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, নিয়োগ কুমিল্লায়

ম্যানেজার পদে আরএফএলে চাকরি, বেতন ছাড়াও থাকছে একাধিক সুবিধা

ইন্টারনাল অডিট বিভাগে কর্মী নেবে এসিআই, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন

মিনিস্টার হাই-টেক পার্কে চাকরি, নিয়োগ ঢাকায়

টিম লিডার নিয়োগ দেবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা