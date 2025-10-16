হোম > চাকরি > বেসরকারি

৫ কর্মী নেবে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক, আবেদন অনলাইনে

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে সার্ভিস পয়েন্ট ইনচার্জ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৪ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সার্ভিস পয়েন্ট ইনচার্জ।

পদসংখ্যা: ৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রনিক্সে ডিপ্লোমা/ বিএসসি।

অন্যান্য যোগ্যতা: ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম/গৃহস্থালী যন্ত্রপাতিতে দক্ষতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ২৫ থেকে ৩৫ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৩ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

