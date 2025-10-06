আকর্ষণীয় বেতনে যমুনা ইলেকট্রনিকসে চাকরি, আবেদন শেষ ২৬ অক্টোবর

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যমুনা গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান যমুনা ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড অটোমোবাইলস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির হোম অ্যাপ্লায়েন্স অ্যান্ড কুকওয়্যার প্রোডাকশন বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। সম্প্রতি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার (এজিএম), (হোম অ্যাপ্লায়েন্স অ্যান্ড কুকওয়্যার প্রোডাকশন)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ১২ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।
প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।
কর্মস্থল: গাজীপুর।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে (আকর্ষণীয় বেতন) নির্ধারণ করা হবে।
সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী যাতায়াত সুবিধা, আবাসন সুবিধা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, উৎসব ভাতা বছরে ২টি, দুপুরের খাবারের সুবিধা (আংশিক ভর্তুকি) রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ২৬ অক্টোবর, ২০২৫।