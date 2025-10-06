মার্কেটিং ও সেলস বিভাগে নিয়োগ দেবে আকিজ মটরস

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আকিজ মটরস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির মার্কেটিং অ্যান্ড সেলস বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৪ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ (মার্কেটিং অ্যান্ড সেলস, ইলেকট্রিক মোটরসাইকেল)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (মার্কেটিং) অথবা ডিপ্লোমা (পাওয়ার/অটোমোবাইল)।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের ২-৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুল-টাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বনিম্ন ২৪ বছর।
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি