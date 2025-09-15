হোম > চাকরি > বেসরকারি

কর্মী নেবে এসিআই মটরস্‌, ২২ বছরেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে এসিআই মটরস্‌ লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘টেরিটরি অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ১১ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: টেরিটরি অফিসার, (সিয়েট টায়ার)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/স্নাতক অথবা এমবিএ ডিগ্রি।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ২২-৩০ বছর।

কর্মস্থল: যে কোনো স্থান।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

