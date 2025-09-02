ইবনে সিনা ট্রাস্টে চাকরির সুযোগ, নিয়োগ পটুয়াখালী

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইবনে সিনা ট্রাস্ট। স্বাস্থ্যসেবামূলক কল্যাণ ট্রাস্টটি মেডিকেল অফিসার পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেবে। গত ৩০ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: মেডিকেল অফিসার।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস।
অন্যান্য যোগ্যতা: এমডিসিতে বৈধ নিবন্ধন থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১–২ বছরের অভিজ্ঞতা।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: পটুয়াখালী (বাউফল)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
সুযোগ–সুবিধা: ট্রাস্টের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি