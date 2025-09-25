টিম লিডার নিয়োগ দেবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

হোম > চাকরি > বেসরকারি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। প্রতিষ্ঠানটির রাইটস অ্যান্ড গভর্নেন্স সেক্টর টিম লিডার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৪ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: টিম লিডার, (রাইটস অ্যান্ড গভর্নেন্স সেক্টর)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: এমএস অফিসে (ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, অ্যাক্সেস, আউটলুক) কম্পিউটারে দক্ষতা থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ১০ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫০ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৬ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

