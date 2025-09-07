৫ জেলায় কর্মী নিয়োগ দেবে আরএফএল গ্রুপ

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আরএফএল গ্রুপ। ৫ জেলায় প্রতিষ্ঠানটির মার্চেন্ডাইজিং বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৪ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ডেপুটি ম্যানেজার, (মার্চেন্ডাইজিং)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং)।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে ৩-৭ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়স: ২৫-৪০ বছর।
কর্মস্থল: ময়মনসিংহ, নরসিংদী, পাবনা, রাজশাহী, রংপুর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি