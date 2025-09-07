হোম > চাকরি > বেসরকারি

৫ জেলায় কর্মী নিয়োগ দেবে আরএফএল গ্রুপ

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আরএফএল গ্রুপ। ৫ জেলায় প্রতিষ্ঠানটির মার্চেন্ডাইজিং বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৪ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ডেপুটি ম্যানেজার, (মার্চেন্ডাইজিং)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং)।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে ৩-৭ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়স: ২৫-৪০ বছর।

কর্মস্থল: ময়মনসিংহ, নরসিংদী, পাবনা, রাজশাহী, রংপুর।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

