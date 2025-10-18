আকিজ গ্রুপে চাকরি, ২ দিন সাপ্তাহিক ছুটিসহ থাকছে একাধিক সুবিধা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আকিজ গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানটির সেলস ইনসেন্টিভ বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৫ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, (সেলস ইনসেন্টিভ)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/এমবিএ/ স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর (অ্যাকাউন্টিং/ফাইন্যান্স/বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন/সমমান)।
অন্যান্য যোগ্যতা: উন্নত ডেটা বিশ্লেষণ এবং রিপোর্টিং (এক্সেল, পাওয়ার বিআই)। বিক্রয় কর্মক্ষমতা মেট্রিক্স সম্পর্কে ভালো জ্ঞান।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: কমপক্ষে ২৬ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী মোবাইল বিল, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, বিমা, সাপ্তাহিক ২ দিন ছুটি, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, দুপুরের খাবার সুবিধা, ২টি উৎসব বোনাসসহ আরও অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৬ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।