হোম > চাকরি > বেসরকারি

কর্মী নেবে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস, নবীনদেরও আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগের শূন্য পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। নবীনদের এই নিয়োগে আবেদন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ, (কোয়ালিটি কন্ট্রোল)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: এমএস ওয়ার্ড, এক্সেল দক্ষতা থাকতে হবে। ওষুধ শিল্প সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১–৩ বছর। তবে নবীন গ্র্যাজুয়েটরাও এই নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

কর্মস্থল: গাজীপুর (টঙ্গী)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, সাপ্তাহিক ২দিন ছুটি, গ্র্যাচুইটি, বছরে ৩টি উৎসব বোনাস, আর্ন লিভ এনক্যাশমেন্ট, লিভ ফেয়ার সহায়তা, লাভ বোনাস, পিক অ্যান্ড ড্রপ সুবিধা, গ্রুপ লাইফ ইন্স্যুরেন্স, দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

ঢাকায় নিয়োগ দেবে এসিআই মোটরস, নেই বয়সসীমা

সজীব গ্রুপের মডার্ন ট্রেড বিভাগে চাকরি, চলছে আবেদন

ম্যানেজার পদে নিয়োগ দেবে আকিজ ফুড, কর্মস্থল ঢাকা

মিনিস্টার হাই-টেক পার্কে ২০ জন শোরুম ম্যানেজার নেবে

আরএফএল গ্রুপে ১০০ পদে নিয়োগ, এইচএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

কর্মী নেবে বেঙ্গল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, কর্মস্থল ঢাকা

অফিসার পদে কর্মী নেবে এনসিসি ব্যাংক, চলছে আবেদন

বিনোদন বিভাগে কর্মী নেবে আজকের পত্রিকা, চলছে আবেদন

অফিসার পদে নিয়োগ দেবে ডিবিএল গ্রুপ, কর্মস্থল গাজীপুর

১৫ কর্মী নেবে নিটল-নিলয় গ্রুপ, আবেদন অনলাইনে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা