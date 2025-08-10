যমুনা গ্রুপের অধীনে চাকরির সুযোগ, কাজ অফিসে

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যমুনা গ্রুপের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান যমুনা পেপার মিলস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির সেলস বিভাগের ১টি শূন্য পদে একজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৫ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ম্যানেজার, সেলস (ফার্মাসিউটিকাল/গার্মেন্টস/ফুড/ এফএমসিজি)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ।
অন্যান্য যোগ্যতা: মাইক্রোসফট অফিস, সিআরএম সিস্টেম এবং ইআরপি সফটওয়্যার সম্পর্কে কার্যকরী জ্ঞান।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৮ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে ।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ০১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।