মেঘনা গ্রুপে চাকরির সুযোগ, কাজ অফিসে

দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে (এমজিআই) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং বিভাগে শূন্য পদে কর্মী নেওয়া হবে। গত ১৭ আগস্ট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: টেরিটরি সেলস ম্যানেজার (সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমানের ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ৬ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়ই আবেদন করতে পারবেন।
কর্মস্থল: দেশের যে কোনো স্থানে।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কাজের স্থান: অফিসে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা হবে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৪ আগস্ট ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি