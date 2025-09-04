কম্পিউটার অপারেটর পদে চাকরি দেবে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস

পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ডিপো অফিস বিভাগে কম্পিউটার অপারেটর পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩ সেপ্টেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।
পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর, (ডিপো অফিস)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: সফটওয়্যারভিত্তিক কাজের অভিজ্ঞতা এবং কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষতা থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ১–৩ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
কর্মস্থল: দেশের যেকোনো স্থানে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি, বছরে ৩টি উৎসব বোনাস, আর্ন লিভ এনক্যাশমেন্ট, লাভের শেয়ার, বিমার সুযোগ রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।