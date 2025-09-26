হোম > চাকরি > বেসরকারি

মিনিস্টার হাই-টেক পার্কে চাকরি, নিয়োগ ঢাকায়

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২২ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, (সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট)।

পদসংখ্যা: ২ টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম/গৃহস্থালী যন্ত্রপাতিদে ভালো জ্ঞান।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: ঢাকা (গুলমান-২)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: মোবাইল বিল, প্রভিডেন্ট ফান্ড, দুপুরের খাবার সুবিধা, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

