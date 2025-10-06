বিক্রয় ডটকমে চাকরি, অভিজ্ঞতা ছাড়াও করা যাবে আবেদন

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে অনলাইনে কেনাবেচার মাধ্যম বিক্রয় ডটকম। প্রতিষ্ঠানটির ‘সেলস এক্সিকিউটিভ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। সম্প্রতি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী পুরুষ প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সেলস এক্সিকিউটিভ।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান।
অভিজ্ঞতা: ১ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
চাকরির ধরন: ফুল-টাইম।
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।
বয়সসীমা: ২২–৩০ বছর।
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২২ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।