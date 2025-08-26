হোম > চাকরি > বেসরকারি

ইউএস-বাংলা গ্রুপের অধীনে চাকরি, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

ইউএস-বাংলা গ্রুপের অধীন ইউএস-বাংলা অ্যাসেট লিমিটেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির অডিট অ্যান্ড কস্ট কন্ট্রোল বিভাগের শূন্য পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৫ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা এ নিয়োগের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, (অডিট অ্যান্ড কস্ট কন্ট্রোল)।

পদসংখ্যা: ৪টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ পদে সিএ ফার্ম থেকে সিএ-সিসি। এক্সিকিউটিভ পদে ফ্রেশার (সিএ-সিসি নয়) প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

অভিজ্ঞতা: ১–৩ বছর। তবে অভিজ্ঞতা না থাকলেও প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ২৬ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন, মোবাইল বিল, দুপুরের খাবার সুবিধা, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে ২টি ঈদ বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

কর্মী নেবে আরএফএল, বেতন ছাড়াও থাকছে একাধিক সুবিধা

এইচএসসি পাসে প্রাণ গ্রুপে চাকরি, নেবে ৫০ জন

মার্কেটিং বিভাগে কর্মী নেবে যমুনা গ্রুপ, নিয়োগ ঢাকায়

অ্যাকাউন্টস বিভাগে কর্মী নেবে স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেড

মেঘনা গ্রুপে চাকরির সুযোগ, কাজ অফিসে

বেসরকারিতে শিক্ষক নিয়োগ: ষষ্ঠ বিজ্ঞপ্তিতে প্রাথমিক সুপারিশ পেলেন ৪১ হাজার

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে চাকরির সুযোগ, নিয়োগ ঢাকায়

৪৫ কর্মী নেবে সিঙ্গার বাংলাদেশ, ৪০ বছরেও করা যাবে আবেদন

ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকসে চাকরির সুযোগ, ২০ বছর হলেই আবেদন

ম্যানেজার পদে নিয়োগ দেবে আনোয়ার গ্রুপ, নিয়োগ ঢাকায়
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা