স্নাতক পাসেই অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার নেবে ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার পদে ১০ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৮ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: ১০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক অথবা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ১–৩ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন;

বয়সসীমা: ২০-৩৫ বছর।

কর্মস্থল: দেশের যে কোনো স্থানে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে।

সুযোগ-সুবিধা: বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ৯ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

