হোম > চাকরি > বেসরকারি

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ১০০ কর্মী নেবে আরএফএল, বেতন ৪০ হাজার টাকা

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শিল্পপ্রতিষ্ঠান আরএফএল গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ট্রেইনি জোনাল ম্যানেজার (টিজেডএম)’ পদে ১০০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ট্রেইনি জোনাল ম্যানেজার (টিজেডএম)।

পদসংখ্যা: ১০০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/এমবিএ/বিএসসি ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বনিম্ন ২৪ বছর।

কর্মস্থল: যে কোনো স্থান।

বেতন: ৪০,০০০ টাকা।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

এসএমসিতে কনসালট্যান্ট পদে চাকরি, থাকছে না বয়সসীমা

কর্মী নেবে ওয়ালটন, ৪৫ বছরেও আবেদনের সুযোগ

অভিজ্ঞতা ছাড়াই স্কয়ার গ্রুপে চাকরি, চলছে আবেদন

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

এক্সিকিউটিভ পদে যমুনা গ্রুপে চাকরি, নেই বয়সসীমা

টিআইবিতে চাকরির সুযোগ, বেতন ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা

ঢাকায় নিয়োগ দেবে মিনিস্টার, ২৩ বছরেই আবেদনের সুযোগ

অভিজ্ঞতা ছাড়াই কর্মী নেবে আরএফএল

কর্মী নেবে ইবনে সিনা ট্রাস্ট, কর্মস্থল ঢাকা

গ্রামীণফোনে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ২৮ জানুয়ারি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা