হোম > চাকরি > বেসরকারি

ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যালে চাকরি, নিয়োগ মুন্সিগঞ্জে

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (এপিআই প্ল্যান্ট) বিভাগের শূন্য পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

পদের নাম: অফিসার, (মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, এপিআই প্ল্যান্ট)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যালে ডিপ্লোমা।

অন্যান্য যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে (এপিআই বা ফার্মাসিউটিক্যাল) দক্ষতা থাকা আবশ্যক।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩–৬ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ।

বয়সসীমা: ২৫–৩২ বছর।

কর্মস্থল: মুন্সিগঞ্জ (গজারিয়া)।

বেতন: আকর্ষণীয় বেতন–ভাতার ব্যবস্থা রয়েছে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী চিকিৎসা ভাতা, লাভের ভাগ, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, মোবাইল বিল, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, দুপুরের খাবার সুবিধা, বছরে ২টি উৎসব বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিককরে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

সম্পর্কিত

সেলস বিভাগে কর্মী নেবে আরএফএল গ্রুপ, নেই বয়সসীমা

৩৬ কর্মী নেবে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সে চাকরি, বেতন ৩০ হাজার টাকা

কর্মী নেবে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন

আকিজ গ্রুপের অধীনে চাকরির সুযোগ, বেতন ৩০ হাজার টাকা

২২ হাজার টাকা বেতনে ৬০০ কর্মী নেবে আবুল খায়ের, আবেদন শুরু

৫ কর্মী নেবে কর্ণফুলী গ্রুপ, বেতন ২৫ হাজার টাকা

অ্যাডমিন অ্যান্ড এইচআর বিভাগে কর্মী নেবে ডিসিসিআই

কর্মী নেবে এসিআই মটরস্‌, ২২ বছরেই আবেদনের সুযোগ

যমুনা ইলেকট্রনিকসে চাকরির সুযোগ, নিয়োগ গাজীপুরে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা