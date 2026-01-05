হোম > চাকরি > বেসরকারি

কর্মী নেবে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, নেই বয়সসীমা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ (এমজিআই)। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ম্যানেজার/সিনিয়র ম্যানেজার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ম্যানেজার/সিনিয়র ম্যানেজার, (মেকানিক্যাল, মেঘনা ফ্রেশ এলপিজি)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং)।

অভিজ্ঞতা: ৮ বছর।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: নারায়ণগঞ্জ।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১১ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

