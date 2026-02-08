বিডার বিভিন্ন পদের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) বিভিন্ন পদের নিয়োগ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১৯ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির ফাইন্যান্স, বাজেট অ্যান্ড অডিট বিভাগের পরিচালক (উপসচিব) ও সরাসরি নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত বাছাই কমিটির সদস্যসচিব মুহাম্মদ আবদুল হালিম টলস্টয় স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো সহকারী পরিচালক, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, জনসংযোগ কর্মকর্তা এবং ফোরম্যান (অটোমোবাইল)। এসব পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
এর আগে, গত ৩ জানুয়ারি বিডার সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগের লক্ষ্যে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রাথমিকভাবে ৩৯১ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হন। এরপর একই পদে ২৬ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের চূড়ান্তভাবে নির্বাচনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।