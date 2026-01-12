যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত যুবকল্যাণ তহবিলের আওতায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৪৫ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।
মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (যুব-১ অধিশাখা) মো. মাসুম আহমেদ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পদগুলো হলো প্রশাসনিক কর্মকর্তা, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এবং গাড়িচালক। এসব পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
এর আগে, একই দিন এসব পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন।
এ ছাড়া অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা ব্যবহারিক পরীক্ষায় (কম্পিউটার অ্যাপটিচিউড টেস্ট) ও গাড়িচালক পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীরা ব্যবহারিক পরীক্ষায় (গাড়িচালনা টেস্ট) অংশ নেবেন।