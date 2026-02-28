বিমা কর্তৃপক্ষের ব্যবহারিক পরীক্ষার সূচি

বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের দুটি পদের ব্যবহারিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৫ মার্চ এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে ৩৩ জন প্রার্থী অংশ নেবেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক ও উপসচিব আহম্মদ এহসান উল হান্নান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো ১৩তম গ্রেডভুক্ত কম্পিউটার অপারেটর ও ১৬তম গ্রেডভুক্ত ডেটা এন্ট্রি বা কন্ট্রোল অপারেটর।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কম্পিউটার অপারেটর পদের পরীক্ষা সকাল ১০টা থেকে আর ডেটা এন্ট্রি বা কন্ট্রোল অপারেটর পদের পরীক্ষা দুপুর ১২টা থেকে আগারগাঁওয়ে অবস্থিত বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে অনুষ্ঠিত হবে।
২০২৫ সালের ২৩ এপ্রিল প্রতিষ্ঠানটির এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এরপর চলতি বছরের ৭ ফেব্রুয়ারি এই দুটি পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা আগামী ৫ মার্চ অনুষ্ঠিত ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন।
পরীক্ষা শুরুর ১৫ মিনিট আগেই প্রার্থীদের কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তিতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।