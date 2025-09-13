গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের এমসিকিউ পরীক্ষার সূচি

জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের ৯ম থেকে ১১ গ্রেডের ৭ ক্যাটাগরির ১৭টি শূন্য পদের এমসিকিউ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২০ সেপ্টেম্বর এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গত ৯ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানটির উপপরিচালক (প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ) মো. মুশফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা থেকে ১০টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত রাজধানীর দুটি কেন্দ্রে একযোগে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার সময়সূচি ও পরীক্ষাকেন্দ্রের নামসহ বিস্তারিত তথ্য পরীক্ষার্থীর অনুকূলে সরবরাহকৃত প্রবেশপত্রে উল্লেখ করা থাকবে।
এতে আরও বলা হয়, ‘পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ১১ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) থেকে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ওয়েবসাইট থেকে প্রার্থীরা তাঁদের ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন।’ এর আগে চলতি বছরের ৭ এপ্রিল জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।