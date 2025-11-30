এটিইও পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী উপজেলা বা থানা শিক্ষা অফিসার (এটিইও) পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে ৯৭ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) মাসুমা আফরীন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর পিএসসির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কমিশনের সুপারিশ করা প্রার্থীদের করা রিট পিটিশনের রায় ও মহামান্য আপিল বিভাগের সিভিল রিভিউ পিটিশনের রায় ও আদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিটিশনারদের মধ্য থেকে এসব প্রার্থীর শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগের লক্ষ্যে সাময়িকভাবে সুপারিশ করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অবশিষ্ট রিট পিটিশনারদেরকে পর্যায়ক্রমে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিভিন্ন নন-ক্যাডারভুক্ত ১০ম গ্রেডের পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হবে। প্রকাশিত ফলাফলে কোনো উল্লেখযোগ্য ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনের ক্ষমতা কর্ম কমিশন সংরক্ষণ করে বলেও এতে জানানো হয়।