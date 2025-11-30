বিজেএসসির নিয়োগ পরীক্ষা ৬ ডিসেম্বর

বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনে (বিজেএসসি) অফিস সহায়ক পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৬ ডিসেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
গত ২৭ নভেম্বর প্রতিষ্ঠানটির সচিব ও অধস্তন আদালতগুলোর শূন্য পদে সরাসরি নিয়োগ-সংক্রান্ত বাছাই কমিটির সভাপতি এ জি এম আল মাসুদ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী ৬ ডিসেম্বর (শনিবার) সকাল ১০টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ঢাকায় সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ, সিদ্ধেশ্বরী কলেজ ও বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবনের কেন্দ্রগুলোয় একযোগে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এ-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
আবেদনকারীরা তাঁদের প্রবেশপত্র প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। যেসব আবেদনকারী আবেদন ফরমে মোবাইল নম্বর উল্লেখ করেননি, তাঁদের স্থায়ী ঠিকানায় ডাকযোগে প্রবেশপত্র পাঠানো হবে। আবেদনকারী প্রার্থীদের নামের তালিকা বিজেএসসির অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।