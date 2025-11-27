এলপি গ্যাস লিমিটেডের বিভিন্ন পদের ফল প্রকাশ

এলপি গ্যাস লিমিটেডের (এলপিজিএল) বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৯৮ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ ও লিগ্যাল) তালুকদার ওয়ালীউল্লাহ্ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
পদগুলো হলো: ড্রাইভার, নিরাপত্তাপ্রহরী, অপারেটর (পরিচালন), অপারেটর (রি-টেস্টিং) ও ইলেকট্রিশিয়ান। ২২ নভেম্বর এসব পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ফিল্ড টেস্ট (ড্রাইভার পদের জন্য) ও মৌখিক সময়সূচি-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য এলপি গ্যাস লিমিটেডের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে এবং টেলিটকের সহায়তায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদেরকে যথাসময়ে তা জানানো হবে। লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্রটি ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষার প্রবেশপত্র হিসেবে গণ্য হবে।