হোম > চাকরি > সরকারি

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদের নিয়োগ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। আজ রোববার রাতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে ফল প্রকাশ করা হয়।

গত ৯ জানুয়ারি সারা দেশের ১ হাজার ৪০৮টি কেন্দ্রে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন ৮ লাখ ৩০ হাজার ৮৮ জন চাকরিপ্রার্থী। এ পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয় ২১ জানুয়ারি। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন ৬৯ হাজার ২৬৫ জন প্রার্থী। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা শুরু হবে ২৮ জানুয়ারি; যা চলবে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

প্রথম ধাপে গত বছরের ৫ নভেম্বর রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগের স্কুলগুলোর ১০ হাজার ২১৯টি সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে গত ১২ নভেম্বর ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের স্কুলগুলোর ৪ হাজার ১৬৬টি সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।

সম্পর্কিত

৪৬তম বিসিএস: ১৪৫৭ জনকে নিয়োগের সুপারিশ

বিডার বিভিন্ন পদের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

এক্সিকিউটিভ পদে নিয়োগ দেবে কর্ণফুলী গ্রুপ, আবেদন শুরু

গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পরীক্ষার সূচি

গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৬ পদে চাকরি

বিসিআইসির পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১০২

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

ব্যাংকের নিয়োগ পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু

পেশকার পদের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৩৭৮

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষার সূচি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা