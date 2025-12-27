চাকরির সুযোগ দেবে শিল্পকলা একাডেমি

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির তিন ক্যাটাগরির পদে মোট তিনজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২২ ডিসেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম: উপপরিচালক (প্রশাসন)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রিসহ প্রশাসনিক কাজে কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থায় সহকারী সচিব বা সহকারী পরিচালক বা সমমানের পদে ৭ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম: উপপরিচালক (চারুকলা)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: চারুকলা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিসহ কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থায় সহকারী পরিচালক বা সমমানের পদে ৭ বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম: উপপরিচালক (নাট্যকলা ও চলচ্চিত্রবিষয়ক)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: নাট্যকলা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিসহ নাটক অথবা চলচ্চিত্রবিষয়ক কর্মক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট কোনো বিবিধ সংস্থায় সহকারী পরিচালক বা সমমানের পদে ৭ বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
বয়সসীমা: ১৮-৩৫ বছর। এসএসসি সনদের ভিত্তিতে বয়স নির্ধারণ করতে হবে। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে অ্যাফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়।
আবেদন ফি: ২২৩ টাকা।
শর্তাবলি
একজন প্রার্থী শুধু একটি পদে আবেদন করতে পারবেন। কেবল লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন। সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত প্রার্থীদের অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে আবেদন করতে হবে। প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষার সময় নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তি ছাড়পত্রের মূলকপি জমা দিতে হবে।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৪ জানুয়ারি, ২০২৬ বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি