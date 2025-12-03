খুলনা ওয়াসায় ১৪ পদে চাকরির সুযোগ

খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষের (খুলনা ওয়াসা) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১৪ ক্যাটাগরির পদে মোট ২১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১০ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় ডাকযোগে আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।
পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী প্রকৌশলী, ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি অথবা বিএসসি (ইঞ্জিনিয়ারিং) ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৩০ শব্দের গতি থাকতে হবে।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: রেভিনিউ সুপারভাইজার, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি বা সমমানের ডিগ্রি। অফিস পরিচালনা ও তদারকি কাজে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: উচ্চমান সহকারী, ১টি।
যোগ্যতা: স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: পাম্প অপারেটর, ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২০ শব্দ ও ইংরেজিতে ২০ শব্দের গতি থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ ও ইংরেজিতে ৩০ শব্দের গতি থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২০ শব্দ ও ইংরেজিতে ২০ শব্দের গতি থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ক্যাশিয়ার, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ল্যাব টেকনিশিয়ান, ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাসসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে
ছয় বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা
থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ইলেকট্রিক্যাল টেকনিশিয়ান, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাসসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে
পাঁচ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা
থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মেকানিক্যাল টেকনিশিয়ান, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাসসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৭ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: ভান্ডাররক্ষক, ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৮০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত এক পাতার আবেদন ফরম স্বহস্তে পূরণ ও স্বাক্ষর করে ‘ব্যবস্থাপনা পরিচালক, খুলনা ওয়াসা ভবন, ৭ নম্বর রুজভেল্ট জেটি ঘাট রোড (জোড়াগেট নিকটবর্তী), খালিশপুর, খুলনা’ বরাবর ডাকযোগে পৌঁছাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৫।