হোম > চাকরি > সরকারি

৪৬তম বিসিএস: বুধ ও বৃহস্পতিবারের মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সরকারি কর্ম কমিশন। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপি চেয়ারপারসন ও তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করায় ৪৬তম বিসিএসের আগামীকাল বুধ ও পরদিন বৃহস্পতিবারের মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)।

আজ মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) বিকেলে পিএসসি থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা যায়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্থগিত পরীক্ষার তারিখ পরে জানানো হবে।

গত রোববার (২৮ ডিসেম্বর) থেকে ৪৬তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। সূচি অনুসারে বুধবার সাধারণ ক্যাডার পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৯৫ জন এবং বৃহস্পতিবার সাধারণ ক্যাডার পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৯৫ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

এর আগে, গত ২৭ নভেম্বর ৪ হাজার ৪২ প্রার্থীকে উত্তীর্ণ ঘোষণা করে এ বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়।

২০২৩ সালের ৩০ নভেম্বর ৪৬তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি, যার প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ২০২৪ সালের ২৬ এপ্রিল। প্রিলিমিনারিতে ২ লাখ ৫৪ হাজার ৫৬১ প্রার্থী অংশ নিয়েছিলেন। ওই বছরের ৯ মে প্রিলিমিনারি প্রকাশিত ফলে উত্তীর্ণ হন ১০ হাজার ৬৩৮ জন।

গত বছরের ২৮ আগস্ট থেকে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের পর অস্থির সময়ের কারণে ২৫ আগস্ট তা স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

‘বৈষম্য দূরীকরণে’ প্রথম দফায় প্রিলিমিনারিতে উত্তীর্ণদের সঙ্গে আরও সমসংখ্যক প্রার্থীকে উত্তীর্ণ করে ফের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে বলে গত বছরের ১৮ নভেম্বর ঘোষণা দেয় পিএসসি। আগে উত্তীর্ণ ১০ হাজার ৬৩৮ জনের সঙ্গে আরও ১০ হাজার ৭৫৯ প্রার্থীকে উত্তীর্ণ করে ৪৬তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল ফের গত বছরের ২৭ নভেম্বর প্রকাশ করা হয়।

পরে চলতি বছরের ২৪ মার্চ থেকে ৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা শুরুর ঘোষণা দিয়েছিল কমিশন। তবে প্রার্থীদের আন্দোলনের মুখে গত ২১ মে তা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছিল।

গত ২৪ জুলাই থেকে শুরু হয়ে এ বিসিএসের আবশ্যিক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা ৩ আগস্ট পর্যন্ত চলে। ১০ আগস্ট থেকে ২১ আগস্ট পর্যন্ত চলে পদসংশ্লিষ্ট বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা।

সম্পর্কিত

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয় শোক: পেছাল প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা

বাংলাদেশ স্কাউটসে চাকরির সুযোগ

চাকরির সুযোগ দেবে শিল্পকলা একাডেমি

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে চাকরি

ইউজিসির স্থগিত নিয়োগ পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

সমরাস্ত্র কারখানার পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৬২

ঢাকা মেডিকেলে ১৪ গ্রেডে চাকরির সুযোগ

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯ জনের চাকরির সুযোগ

খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষা ২ জানুয়ারি

স্থানীয় সরকার বিভাগের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা