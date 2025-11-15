হোম > চাকরি > সরকারি

কারিগরি অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, পদ ২১৮

চাকরি ডেস্ক 

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরাধীন টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, পলিটেকনিক/ মনোটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহ ও আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়সমূহের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ১১ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

পদের নাম: ফার্মাসিস্ট।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ ডিপ্লোমা ইন ফার্মেসি কোর্স।

বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

পদের নাম: হিসাবরক্ষক।

পদসংখ্যা: ৪টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

পদের নাম: উচ্চমান সহকারী।

পদসংখ্যা: ৪টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম: ইউডিএ কাম ডেটা প্রসেসর।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে ২৩ শব্দের গতি থাকতে হবে।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম: হিসাবরক্ষক।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম: কোষাধ্যক্ষ।

পদসংখ্যা: ৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা থাকতে হবে।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম: লাইব্রেরিয়ান।

পদসংখ্যা: ৪টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি এবং লাইব্রেরি সায়েন্সে ডিপ্লোমা ডিগ্রি।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম: কম্পাউন্ডার।

পদসংখ্যা: ৪টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

পদসংখ্যা: ২৭টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: স্টোরকিপার (সাপ্লাই)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: ডেটা প্রসেসর।

পদসংখ্যা: ২৯টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: এলডিএ কাম-ডেটা প্রসেসর।

পদসংখ্যা: ৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: হিসাব সহকারী।

পদসংখ্যা: ৯টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: এলডিএ কাম-ক্যাশিয়ার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: এলডিএ কাম-টাইপিস্ট।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: সহকারী লাইব্রেরিয়ান কাম-ক্যাটালগার।

পদসংখ্যা: ১১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রিসহ লাইব্রেরি সায়েন্স বিষয়ে সার্টিফিকেট কোর্স থাকতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: ক্যাশ সরকার।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা।

পদের নাম: স্কিল্ডম্যান।

পদসংখ্যা: ৮টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রাথমিক শিক্ষা ট্রেডে এসএসসি (ভোকেশনাল) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অথবা এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ ৬ মাস মেয়াদি কোর্সে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে।

বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহায়ক।

পদসংখ্যা: ৯৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: আগামী ৩ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

