সহকারী জজের লিখিত পরীক্ষার সম্ভাব্য সূচি

বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন কর্তৃক গৃহীতব্য অষ্টাদশ বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসের (১৮ শ বিজেএস) লিখিত পরীক্ষার সম্ভাব্য সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২০২৬ সালের মার্চের শেষ ভাগে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (জেলা ও দায়রা জজ) আশিকুল খবির স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পরীক্ষা কেন্দ্রের নাম ও বিস্তারিত সময়সূচি কমিশনের ওয়েবসাইট (www.bjsc.gov.bd) ও দৈনিক পত্রিকায় এবং কেন্দ্রভিত্তিক আসনবিন্যাস কমিশনের ওয়েবসাইটে যথাসময়ে প্রকাশিত হবে।

এতে ১০০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষার বিষয়গুলোয় গড়ে ৫০ শতাংশ নম্বর পেলে একজন পরীক্ষার্থী লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন বলে গণ্য হবেন। কোনো পরীক্ষার্থী কোনো বিষয়ে ৩০ শতাংশের কম নম্বর পেলে তিনি লিখিত পরীক্ষায় অকৃতকার্য বলে গণ্য হবেন।

এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ‘তথ্য, নির্দেশনা ও বিস্তারিত সিলেবাস’ নামীয় পুস্তিকার প্রথম অধ্যায়ের ১৪-১৭ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে। এর আগে, চলতি বছরের ১ নভেম্বর অষ্টাদশ বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন বা সহকারী জজ পদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

