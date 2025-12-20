ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৭ পদের লিখিত পরীক্ষা ২৬ ডিসেম্বর

ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২৬ ডিসেম্বর এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গত বুধবার ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সচিব শেখ মুর্শিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো ফার্মাসিস্ট, হোমিওপ্যাথ, লাইব্রেরি সহকারী, রেফারেন্স সহকারী ও লাইনো মেশিনম্যান। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এসব পদের পরীক্ষা ২৬ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত রাজধানীর শেরেবাংলা নগর সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ের কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।
আর হোমিও কম্পাউন্ডার (ইসলামিক মিশন) ও লেডি ফার্মাসিস্ট পদের লিখিত পরীক্ষা একই দিন বেলা ৩টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত আগারগাঁও তালতলা সরকারি কলোনী উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজকেন্দ্রে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, পরীক্ষার বিষয়ে ইতিমধ্যে টেলিটকের মাধ্যমে প্রার্থীদের কাছে এসএমএস দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের লিংকে গিয়ে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করে পরীক্ষার দিন সকাল ৯টা এবং বেলা ২টার মধ্যে প্রবেশপত্রে উল্লেখিত পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে হবে। এর আগে, গত ২৭ জুলাই এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।