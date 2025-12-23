স্থানীয় সরকার বিভাগের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ

স্থানীয় সরকার বিভাগের তিনটি পদে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ১২৩ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। স্থানীয় সরকার বিভাগের উপসচিব মো. আকবর হোসেন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষা ২৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।
পদগুলো হলো কম্পিউটার অপারেটর, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর ও অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
উল্লেখিত এই তিনটি পদে লিখিত পরীক্ষা ১৯ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত রাজধানীর ইডেন মহিলা কলেজ ও আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, উভয় পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষা ২৭ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় আগারগাঁওয়ে অবস্থিত বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সকাল সাড়ে ৯টার মধ্যে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে উপস্থিত হতে হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য পৃথকভাবে কোনো প্রবেশপত্র ইস্যু করা হবে না। লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র ব্যবহারিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।