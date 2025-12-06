ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরীক্ষা বাতিল

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক কমোডর মো. মিনারুল হক স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটে ২০২৩ সালের ২৪ ডিসেম্বরে প্রকাশিত জনবল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৪ সালের ১ জুন অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষা এবং ২০২৪ সালের ২ ও ৩ জুন অনুষ্ঠিত মৌখিক পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। অনিবার্য কারণবশত এসব পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে বলে প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
পরবর্তী সশয়ে প্রকৃত শূন্য পদের ভিত্তিতে নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। এতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।