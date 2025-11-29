মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরীক্ষা ৩ ডিসেম্বর

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের তিনটি পদের ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৩ ডিসেম্বর এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গত ২৭ নভেম্বর অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রশাসন) রাজিব মিনা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো: মোটর মেকানিক, অডিও ভিজ্যুয়াল অপারেটর এবং পাম্প অপারেটর। এর আগে চলতি বছরের ২৬ আগস্ট এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। পরীক্ষা-সংক্রান্ত
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, তিনটি পদে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষা সেগুনবাগিচায় অবস্থিত অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ৩ ডিসেম্বর সকাল ৯টায় ব্যবহারিক পরীক্ষা ও বেলা আড়াইটায় মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য পরীক্ষার্থীদেরকে প্রবেশপত্র, আবেদনপত্রের কপিসহ সব শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদপত্র, অভিজ্ঞতার সনদ, কোটার প্রমাণপত্র ও জাতীয় পরিচয়পত্রের মূল কপি প্রদর্শনের পাশাপাশি আবেদনপত্রে দাখিল করা সব সনদ ও প্রবেশপত্র জমা দিতে হবে।
আবেদনকারীর স্থায়ী ঠিকানার প্রমাণস্বরূপ ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা বা সিটি করপোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত সনদ ও জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি সঙ্গে আনতে হবে। লিখিত পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত প্রবশপত্রই (রঙিন কপি) মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রযোজ্য হবে।