ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির পরীক্ষা স্থগিত

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের (ওজোপাডিকো) ৪টি পদের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। এসব পরীক্ষা ৪ থেকে ১০ জানুয়ারি বিভিন্ন সময়ে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট), খুলনায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।
ওজোপাডিকোর মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মো. আলমগীর কবীর স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে পরীক্ষা স্থগিতের বিষয়ে জানানো হয়।
পদগুলো হলো উপসহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল), উপসহকারী প্রকৌশলী (মেকানিক্যাল), উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ও উপসহকারী প্রকৌশলী (কম্পিউটার)।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পরীক্ষার পরিবর্তিত সময়সূচি যথাসময়ে অবহিত করা হবে।