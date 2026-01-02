হোম > চাকরি > সরকারি

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির পরীক্ষা স্থগিত

চাকরি ডেস্ক 

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের (ওজোপাডিকো) ৪টি পদের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। এসব পরীক্ষা ৪ থেকে ১০ জানুয়ারি বিভিন্ন সময়ে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট), খুলনায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

ওজোপাডিকোর মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মো. আলমগীর কবীর স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে পরীক্ষা স্থগিতের বিষয়ে জানানো হয়।

পদগুলো হলো উপসহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল), উপসহকারী প্রকৌশলী (মেকানিক্যাল), উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ও উপসহকারী প্রকৌশলী (কম্পিউটার)।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পরীক্ষার পরিবর্তিত সময়সূচি যথাসময়ে অবহিত করা হবে।

সম্পর্কিত

পরিবেশ অধিদপ্তরের পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ২৭৩

মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষা ৮ জানুয়ারি

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয় শোক: পেছাল প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা

৪৬তম বিসিএস: বুধ ও বৃহস্পতিবারের মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত

বাংলাদেশ স্কাউটসে চাকরির সুযোগ

চাকরির সুযোগ দেবে শিল্পকলা একাডেমি

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে চাকরি

ইউজিসির স্থগিত নিয়োগ পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

সমরাস্ত্র কারখানার পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৬২

ঢাকা মেডিকেলে ১৪ গ্রেডে চাকরির সুযোগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা