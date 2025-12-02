হোম > চাকরি > সরকারি

খুলনা শিপইয়ার্ডে ৮ জনের চাকরি, আবেদন শেষ ৪ ডিসেম্বর

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে চুক্তিভিত্তিক ৭ ক্যাটাগরির পদে মোট ৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৮ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীদের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।

পদের নাম ও সংখ্যা: নৌ স্থপতি, ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইন নেভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং।

বয়সসীমা: ৩৫ বছর।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী (নৌ স্থপতি)/ সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং।

বয়সসীমা: ৩০ বছর।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)/ সহকারী নৌ স্থপতি, ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং।

বয়সসীমা: ৩০ বছর।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী নৌ স্থপতি, ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইন নৌ স্থাপত্য বা সমমানের ডিগ্রি।

বয়সসীমা: ৩০ বছর।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

পদের নাম ও সংখ্যা: উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক বা মেরিন), ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইন মেকানিক্যাল (চার বছরের কোর্স)।

বয়সসীমা: ৩০ বছর।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

পদের নাম ও সংখ্যা: ড্রাফটসম্যান, ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বা ড্রাফটসম্যানশিপ কোর্স।

বয়সসীমা: ৩০ বছর।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র ড্রাফটসম্যান, ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইন শিপবিল্ডিং বা ড্রাফটসম্যানশিপ কোর্স।

বয়সসীমা: ৩০ বছর।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা সদ্য তোলা ৩ কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি, জীবনবৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতার সনদপত্র এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি ‘ব্যবস্থাপনা পরিচালক, খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড, খুলনা’ অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফটসহ আবেদনপত্র ‘ব্যবস্থাপনা পরিচালক, খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, খুলনা’ বরাবরে পৌঁছাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৪ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ২২ কর্মীর চাকরির সুযোগ

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনে ৫৫ জনের চাকরি

২৯ কর্মী নেবে নিউরোসায়েন্সেস হাসপাতাল

বিজেএসসির নিয়োগ পরীক্ষা ৬ ডিসেম্বর

এটিইও পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ

গণপূর্ত অধিদপ্তরের তিনটি পদের পরীক্ষার সূচি

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরীক্ষা ৩ ডিসেম্বর

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুই পদের ফল প্রকাশ

৫০তম বিসিএসে প্রিলিমিনারির মান বণ্টনে পরিবর্তন

এলপি গ্যাস লিমিটেডের বিভিন্ন পদের ফল প্রকাশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা