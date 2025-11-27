স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে ৪ পদে চাকরি

স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে পঞ্চগড় জেলা পরিষদের শূন্য পদে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতষ্ঠানটির ৪ ক্যাটাগরির শূন্য পদে ৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৩ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। গত ১৭ নভেম্বর থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী বাংলাদেশের নাগরিক ও জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সার্ভেয়ার।
পদ সংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সরকার অনুমোদিত সার্ভে ইনস্টিটিউট থেকে ৪ বছর মেয়াদি সার্ভে ডিপ্লোমা ডিগ্রি।
বেতন: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: ড্রাইভার।
পদ সংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: হালনাগাদ চালানোর বৈধ লাইসেন্সসহ জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদ সংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বোর্ড থেকে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএসহ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: প্রহরী।
পদ সংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বোর্ড থেকে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএসহ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৭ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।