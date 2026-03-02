অধ্যাপক নিয়োগ দেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টির ৮টি বিভাগে এসব লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৬ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ-সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম ও সংখ্যা: অধ্যাপক, ২টি (ইংরেজি ১টি, কম্পিউটার সায়েন্স ১টি)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান এবং এইচএসসি বা সমমান উভয় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ অথবা জিপিএ-৫-এর মধ্যে মানবিক ও ব্যবসায় প্রশাসন শাখার জন্য ন্যূনতম জিপিএ-৪.২৫ এবং বিজ্ঞান শাখার জন্য ন্যূনতম ৪.৫০ থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিভাগে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।
বেতন: ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সহযোগী অধ্যাপক, ২টি (আইন ১টি, ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট ১টি)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান এবং এইচএসসি বা সমমান উভয় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ অথবা জিপিএ-৫-এর মধ্যে মানবিক ও ব্যবসায় প্রশাসন শাখার জন্য ন্যূনতম জিপিএ-৪.২৫ এবং বিজ্ঞান শাখার জন্য ন্যূনতম ৪.৫০ থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিভাগে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।
বেতন: ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী অধ্যাপক, ৬টি (ইংরেজি ১টি, শিক্ষা ১টি, হিসাববিজ্ঞান ১টি, আইন ১টি, পরিসংখ্যান ১টি ও নিউট্রিশন অ্যান্ড ফুড সায়েন্স ১টি)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান এবং এইচএসসি বা সমমান উভয় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ অথবা জিপিএ-৫-এর মধ্যে মানবিক ও ব্যবসায় প্রশাসন শাখার জন্য ন্যূনতম জিপিএ-৪.২৫ এবং বিজ্ঞান শাখার জন্য ন্যূনতম জিপিএ-৪.৫০ অথবা ও-লেভেল এবং এ-লেভেলের ক্ষেত্রে প্রতি বিষয়ে ন্যূনতম গ্রেড ‘বি’ থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিভাগে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
আবেদনের পদ্ধতি
১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ-সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে jobs.nu.ac.bd গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৬ মার্চ, ২০২৬ বিকেল ৪টা পর্যন্ত।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি