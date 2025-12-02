হোম > চাকরি > সরকারি

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ২২ কর্মীর চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে (ডিএসসিসি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৫ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ২২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। সোমবার (১ ডিসেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: মেডিকেল অফিসার (নাক-কান-গলা ২টি, ব্লাড ব্যাংক ২টি, চক্ষু বিভাগ ২টি, বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগ ৬টি, জরুরি বিভাগ ২টি)।

পদসংখ্যা: ১৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস অথবা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: মেডিকেল অফিসার (প্যাথলজি)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস অথবা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: ডেন্টাল সার্জন।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিডিএস অথবা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: কীট নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রাণিবিদ্যা বা কৃষি অনুষদের যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: ভেটেরিনারি কর্মকর্তা।

পদসংখ্যা: ৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

সম্পর্কিত

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনে ৫৫ জনের চাকরি

২৯ কর্মী নেবে নিউরোসায়েন্সেস হাসপাতাল

বিজেএসসির নিয়োগ পরীক্ষা ৬ ডিসেম্বর

এটিইও পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ

গণপূর্ত অধিদপ্তরের তিনটি পদের পরীক্ষার সূচি

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরীক্ষা ৩ ডিসেম্বর

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুই পদের ফল প্রকাশ

৫০তম বিসিএসে প্রিলিমিনারির মান বণ্টনে পরিবর্তন

এলপি গ্যাস লিমিটেডের বিভিন্ন পদের ফল প্রকাশ

সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা