বাংলাদেশ স্কাউটসে চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ স্কাউটসে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির পাঁচ ক্যাটাগরির পদে মোট ছয় জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২৩ ডিসেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।
পদের নাম: সহকারী হিসাবরক্ষক কাম কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিকম বা বিবিএ বা সমমান ডিগ্রি। কম্পিউটারের বেসিক অ্যাপ্লিকেশন ও এমএস এক্সেল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: গ্রেড-১৬।
চাকরির ধরন: অস্থায়ী।
পদের নাম: ড্রাইভার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান। প্রার্থী বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ কমপক্ষে ৫ বছরের গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: গ্রেড-১৫।
চাকরির ধরন: অস্থায়ী।
পদের নাম: অফিস সহায়ক কাম গার্ড।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।
বেতন: উল্লেখ নেই।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক বা আউটসোর্সিং।
পদের নাম: ইলেকট্রিশিয়ান ও স্যানিটেশন মিস্ত্রি কাম ইকুইপমেন্ট ও অডিও ভিজ্যুয়াল অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান। প্রার্থীকে কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এমআইটি বা এনটিভিকিউএফ কোর্স সম্পন্নকারী হতে হবে।
বেতন: উল্লেখ নেই।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক বা আউটসোর্সিং।
পদের নাম: গার্ড কাম মালি।
পদসংখ্যা: ২টি।
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা জেএসসি সমমান।
বেতন: উল্লেখ নেই।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক বা আউটসোর্সিং।
আবেদন ফি: শিরোনামে ক্রমিক ১ ও ২ নম্বর পদের জন্য ৩০০ এবং অন্যান্য পদের জন্য ২০০ টাকার পে-অর্ডার আবেদনের সঙ্গে পাঠাতে হবে।
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর।
বিশেষ নির্দেশনা
চাকরিরত প্রার্থীকে অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে আবেদন করতে হবে। প্রেরিত খামের ওপর অবশ্যই পদের নাম উল্লেখ করতে হবে। আবেদনপত্রে অবশ্যই মোবাইল ফোন নম্বর ও ই-মেইল আইডি উল্লেখ করতে হবে। সাক্ষাৎকারের সময় সব সনদপত্রের মূলকপি প্রদর্শন করতে হবে।
আবেদনের প্রয়োজনীয় তথ্য
প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের সত্যায়িত কপি, সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ২ কপি রঙিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌর চেয়ারম্যান বা ওয়ার্ড কাউন্সিলর বা সিটি করপোরেশনের মেয়র বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নাগরিকত্বের প্রত্যয়নপত্র আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।
আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা
‘সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল, জাতীয় স্কাউট ভবন (১৪ তলা), ৬০ আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম সড়ক, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০’।
আবেদনের শেষ সময়: ৫ জানুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি