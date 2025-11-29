হোম > চাকরি > সরকারি

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুই পদের ফল প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক 

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুই ক্যাটাগরির পদে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে মোট ২১ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।

মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন সরকার স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। দুটি পদ হলো: ক্যাশিয়ার ও অফিস সহায়ক।

দুটি পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্য থেকে প্রাথমিকভাবে ২১ জনকে নির্বাচিত করা হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

